Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Desenzano del Garda si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100% durante gran parte della giornata, con temperature massime che raggiungeranno i 18,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra i 1,1 km/h e i 5,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che raggiungeranno il 94%. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 2,9 km/h, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento con nubi sparse che porteranno a temperature in aumento, fino a raggiungere i 18,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 72%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori al 100%. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a una sensazione di calore moderato nonostante l’umidità elevata.

La sera porterà con sé condizioni simili, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 15,6°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e il vento continuerà a soffiare debolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che, a partire da mercoledì, ci sarà un lieve miglioramento con possibili schiarite, ma le temperature non subiranno variazioni significative. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate lungo il lago, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 3.7 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 3 NNE max 4 Grecale 83 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 3.4 ENE max 4.6 Grecale 79 % 1021 hPa 10 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.2 SE max 3.1 Scirocco 73 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 1.1 E max 1.7 Levante 70 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 3.1 ENE max 4 Grecale 77 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 3.4 NNE max 3.8 Grecale 80 % 1021 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 3.7 NNE max 4.5 Grecale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:27

