Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Desenzano del Garda si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse, ma si schiarirà progressivamente, portando a un mattino di sole. Le temperature oscilleranno tra +15,5°C e +15,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno. Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di +19,8°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di +15,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, con una temperatura che scenderà gradualmente. Alle 01:00, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura di +15,4°C e una leggera brezza da Nord-Nord Ovest. Proseguendo verso le prime ore del mattino, le temperature continueranno a mantenersi stabili, con valori che si attesteranno intorno ai +14,8°C alle 06:00. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 1%, garantendo un inizio di giornata luminoso.

Durante la mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno fino a +19,2°C entro le 11:00. La brezza leggera da Sud-Ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +19,8°C alle 13:00 e 14:00, con condizioni di cielo sereno e una leggera diminuzione della velocità del vento.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +16°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Nord. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la serata, rendendo piacevoli le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda indicano una giornata di sole e temperature miti, con un clima ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del lago e delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 4.6 NNO max 5 Maestrale 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.9 NNO max 5.8 Maestrale 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 5 NNO max 6.3 Maestrale 82 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.3 OSO max 3 Libeccio 70 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.2 SO max 2.3 Libeccio 65 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 1.4 ONO max 2.2 Maestrale 78 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 3.7 NNO max 3.6 Maestrale 84 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 5.4 N max 5.3 Tramontana 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.