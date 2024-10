Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima si presenterà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 14°C e una leggera brezza da nord. Con il passare delle ore, si osserverà un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 62% entro le 05:00. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita man mano che ci si avvicina al mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 18°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 86%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo quindi un clima asciutto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, e i venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supereranno i 5 km/h. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che si attesterà al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C intorno alle 21:00. Anche in questo caso, i venti rimarranno leggeri e non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un graduale miglioramento della situazione meteo nei giorni successivi, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto potrà approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 8.4 N max 9.1 Tramontana 77 % 1017 hPa 3 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 8.5 NNE max 9.1 Grecale 76 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 7.9 NNE max 8.7 Grecale 74 % 1018 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 4.1 E max 5.2 Levante 63 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 5.3 S max 4.9 Ostro 61 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 1.5 SSO max 3.6 Libeccio 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 4 O max 4.6 Ponente 74 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 5.9 NO max 6.8 Maestrale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:32

