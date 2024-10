Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 25 Ottobre si presenterà con cielo coperto e temperature iniziali di circa +14,9°C, in calo a +14°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà al 100% e non si prevedono precipitazioni. Durante la mattina, la temperatura salirà a +17°C, mantenendo una copertura nuvolosa sopra il 90%. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature attorno a +17,4°C. Sabato 26 Ottobre, invece, porterà piogge moderate e temperature intorno a +15,6°C, con accumuli significativi. Domenica 27 Ottobre vedrà un parziale miglioramento, con temperature che raggiungeranno +19,1°C e nubi sparse.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai +14,9°C all’inizio della notte, per scendere gradualmente fino a +14°C verso le prime ore del mattino. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra +14,8°C e +13,8°C. La velocità del vento sarà debole, variando tra 1,0 km/h e 5,7 km/h, prevalentemente da direzione Est e Sud Est. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno all’1%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a +17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, mantenendosi sopra il 90%. I venti si presenteranno ancora leggeri, con velocità comprese tra 1,0 km/h e 6,1 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, la situazione climatica non subirà significative variazioni. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +17,4°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore più tarde. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96-99%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità tra 5,4 km/h e 6,5 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +15,8°C. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, tra 4,5 km/h e 6,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono eventi significativi. La umidità si attesterà attorno all’84-90%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si aggireranno attorno ai +15,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento varierà tra 5 km/h e 10,2 km/h, prevalentemente da direzione Nord Est. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero raggiungere i 3,39 mm nelle prime ore.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere. La temperatura si manterrà intorno ai +15,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento si attesterà tra 6,1 km/h e 12,4 km/h. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potrebbero arrivare a 3,02 mm.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare leggermente, con una temperatura che salirà fino a +18,6°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 92%. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità tra 7,6 km/h e 10,8 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

Nella sera, il cielo si manterrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +16,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, tra 3,2 km/h e 4,8 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno attorno al 56%, ma non si prevedono accumuli significativi.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +16,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento tra 5,2 km/h e 8,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà attorno al 47%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +18,7°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 96%. I venti saranno leggeri, con velocità tra 4,4 km/h e 6,2 km/h. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la comparsa di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +19,1°C. La copertura nuvolosa scenderà al 90%, e i venti si presenteranno leggeri, tra 4,6 km/h e 6,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +16,3°C. La velocità del vento sarà contenuta, tra 2,4 km/h e 4,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana a Desenzano del Garda si caratterizzerà per un Venerdì nuvoloso e fresco, un Sabato piovoso e un Domenica con un miglioramento delle condizioni meteo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le piogge previste per Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere del clima autunnale.

