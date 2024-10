Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una media attorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria. I venti, prevalentemente provenienti da est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con un’umidità che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h, creando una leggera brezza vivace. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che si aggireranno attorno ai 0,19 mm.

Durante la mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia moderata che si protrarrà fino a metà giornata. Le temperature varieranno tra i 14,9°C e i 15,3°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 97%. I venti si presenteranno più deboli, con velocità che scenderanno a 3,4 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che potranno raggiungere i 3,9 mm entro le ore 09:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con il passaggio a un cielo coperto e una diminuzione delle piogge. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. I venti si faranno più evidenti, con una velocità che potrà arrivare fino a 6,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

La sera porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e passerà a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 11,8°C. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 7,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e il clima risulterà più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un passaggio a condizioni più stabili e soleggiate. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità, favorendo un clima più piacevole. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.19 mm 8.9 E max 22.4 Levante 91 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 1.3 mm 9.5 E max 26.8 Levante 96 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 1.82 mm 7.4 ESE max 26.5 Scirocco 95 % 998 hPa 9 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 2.7 mm 3.2 E max 14.3 Levante 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.25 mm 0.9 ENE max 5.4 Grecale 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 67 % 3.7 NNE max 9.6 Grecale 91 % 1000 hPa 18 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° prob. 38 % 6.8 NNO max 11.9 Maestrale 89 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 8.5 NNO max 14.4 Maestrale 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

