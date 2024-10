Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà intorno al 90%. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra i 14,8°C e i 16°C, mentre il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da est.

Nella notte, le condizioni meteo continueranno a essere influenzate da piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità resterà alta, intorno al 95%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, le previsioni del tempo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura intorno ai 15-16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con una possibile attenuazione delle piogge. Tuttavia, le nuvole continueranno a dominare il cielo, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, anche se con intensità ridotta. Il vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo velocità di circa 5 km/h.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge leggere, che si intensificheranno nuovamente. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 14-15°C. La copertura nuvolosa rimarrà fitta, e l’umidità continuerà a essere elevata. Anche in questo caso, il vento si presenterà come una brezza leggera, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature miti. Si prevede che il tempo migliori leggermente nei giorni successivi, ma l’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni variabili e portare con sé un ombrello, soprattutto per chi dovrà uscire durante la giornata di Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.12 mm 1.3 E max 4.4 Levante 95 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.2 mm 1.6 E max 4.3 Levante 94 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.32 mm 2.6 SE max 6.3 Scirocco 96 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.28 mm 4.5 ESE max 11.7 Scirocco 93 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.12 mm 4.5 ESE max 11.2 Scirocco 88 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.15 mm 4.5 E max 13 Levante 91 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 53 % 5.3 E max 14.1 Levante 92 % 1027 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 42 % 5.3 E max 13.3 Levante 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:17

