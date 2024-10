Previsioni Meteo Desio: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a 10,5°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 12,5°C. La situazione rimarrà stabile anche nel pomeriggio, quando si registreranno temperature massime di circa 17,2°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,6°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 45%. La temperatura percepita sarà di circa 9,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le condizioni di poche nuvole si manterranno fino alle prime ore del mattino, quando il cielo diventerà completamente sereno. Le temperature continueranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 10°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 43%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17,2°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e stabile. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1013 hPa, segno di un’alta pressione che favorisce condizioni di bel tempo.

La sera continuerà a presentarsi con cieli sereni, con temperature che scenderanno progressivamente fino a 12,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di pioggia. Le condizioni di stabilità si protrarranno fino a tarda notte, con un cielo limpido e una temperatura percepita che rimarrà confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio indicano un Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.5° perc. +9.7° Assenti 4 NNE max 6.4 Grecale 83 % 1014 hPa 3 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 4 N max 4.5 Tramontana 80 % 1014 hPa 6 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.5 N max 4.5 Tramontana 74 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 2.7 OSO max 3.1 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.8° perc. +15.6° Assenti 5.2 S max 3.3 Ostro 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.9° perc. +15.8° Assenti 4.9 SSE max 3.6 Scirocco 43 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.1° perc. +13.2° Assenti 3.7 SE max 5.6 Scirocco 64 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 5.3 ENE max 7.5 Grecale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

