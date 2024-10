Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Desio si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di +11,4°C durante la notte a un massimo di +17°C nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata, con un picco di nuvole nel mattino e una graduale schiarita nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, oscillando tra i 1,5 km/h e i 5,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 70-80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura percepita che si aggirerà intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e le temperature saliranno lentamente, toccando +12,5°C entro le 08:00.

Nel mattino, il cielo rimarrà coperto, con temperature che continueranno a salire fino a raggiungere i 15,1°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, e il vento sarà debole, rendendo l’aria leggermente afosa. A partire dal pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di +17°C tra le 13:00 e le 14:00, mentre l’umidità inizierà a scendere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà a tratti nuvoloso, con una diminuzione della copertura nuvolosa che porterà a un clima più gradevole. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 15-16°C. La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno nuovamente fino a +14°C. L’umidità rimarrà elevata, ma le precipitazioni non sono previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desio indicano un miglioramento graduale, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Lunedì e martedì potrebbero riservare condizioni più favorevoli, con cieli sereni e temperature più elevate. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un inizio settimana più soleggiato e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 4.5 NE max 8.5 Grecale 81 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.8° perc. +10° Assenti 4.5 NE max 8.7 Grecale 80 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.9° perc. +10° Assenti 4.2 NE max 7.3 Grecale 76 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 3.3 SSE max 3.8 Scirocco 66 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +15.7° Assenti 3.3 S max 3.5 Ostro 57 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 5.5 SSO max 4.9 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 3.2 SO max 5.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 nubi sparse +14° perc. +13.4° Assenti 1.9 N max 2.8 Tramontana 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

