Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Desio indicano un Giovedì 31 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente sereno durante la notte e la mattina, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, Desio si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 3,3 km/h, favoriranno una sensazione di tranquillità.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, oscillando tra il 2% e il 11%. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 57% entro le 12:00.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole che copriranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un picco massimo di 20,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà rapidamente, raggiungendo il 99% entro le 16:00. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 62%.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. Anche in questo frangente, le condizioni di vento rimarranno deboli, favorendo un’atmosfera calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Venerdì e Sabato potrebbero presentare condizioni simili, con un possibile aumento della copertura nuvolosa e temperature che non scenderanno sotto i 15°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Desio

Temperature (C°)

Precipitazioni

Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 3.3 N max 3.1 Tramontana 78 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 2.5 N max 3 Tramontana 79 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 2.4 NNO max 3.2 Maestrale 77 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 2.1 S max 0.8 Ostro 60 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 4 SSO max 2.4 Libeccio 53 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 3.7 SSO max 3.9 Libeccio 62 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° Assenti 1.9 NO max 3.5 Maestrale 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 2.1 N max 2.8 Tramontana 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:07

