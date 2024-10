Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,6 km/h e i 4 km/h, prevalentemente da direzione nord e nord-ovest.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo sereno continuerà a dominare, con un’umidità che si manterrà attorno al 57%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1024 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità atmosferica.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera flessione prevista verso le ore serali. Il vento, pur rimanendo debole, potrebbe aumentare leggermente la sua intensità, ma senza causare disagi. L’umidità potrebbe salire fino al 75% in serata, mantenendo comunque un clima complessivamente piacevole.

La sera si presenterà con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 15°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una visione chiara delle stelle. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desio suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 2.6 NNO max 3.3 Maestrale 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 4 N max 4 Tramontana 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 1.6 ONO max 3.5 Maestrale 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 1.1 SO max 1.4 Libeccio 62 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 3.2 S max 2.1 Ostro 56 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 3.5 S max 3.5 Ostro 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 2.8 NNE max 3 Grecale 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 2.4 N max 2.8 Tramontana 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:08

