Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 14,8°C. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera proveniente da est-nord-est accompagnerà le ore notturne, mantenendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 15°C intorno alle 8:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi piogge nel corso della mattinata, soprattutto attorno alle 11:00, quando si registrerà una leggera pioggia con accumuli minimi. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’89%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle condizioni di cielo coperto e l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno verso le ore centrali della giornata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 93%. Le piogge si presenteranno intermittenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,68 mm entro le 17:00.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 95%. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, e le piogge potrebbero accumularsi fino a 0,83 mm entro le 18:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un cielo prevalentemente nuvoloso e possibilità di piogge leggere. Si prevede che le temperature rimarranno miti, ma l’umidità elevata potrà rendere l’aria più pesante. Per chi ha in programma attività all’aperto, sarà consigliabile portare con sé un ombrello e prepararsi a condizioni di tempo variabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 32 % 2.6 ENE max 9.9 Grecale 92 % 1025 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 23 % 3.8 ENE max 10.4 Grecale 92 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 28 % 3.8 E max 10.7 Levante 92 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 27 % 4.3 E max 12.1 Levante 89 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 35 % 3.3 ENE max 8.8 Grecale 85 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.18 mm 1.3 S max 5.9 Ostro 87 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.83 mm 3.7 NE max 9.1 Grecale 94 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.5 mm 2.1 NNO max 3.1 Maestrale 95 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:16

