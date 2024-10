Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Domenica 13 Ottobre, Eboli si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, mentre l’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 91%. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature leggermente in calo.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 7%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest-Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 10,2 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 20,9°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. I venti continueranno a soffiare debolmente, senza particolari raffiche, rendendo la giornata complessivamente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una situazione di cielo coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature scenderanno fino a 15,4°C e l’umidità si stabilizzerà attorno all’81%. I venti, sempre leggeri, non apporteranno particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che vedrà un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 3.2 E max 4.9 Levante 91 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° Assenti 3.9 E max 5.1 Levante 92 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 2.7 ESE max 5.1 Scirocco 86 % 1019 hPa 9 poche nuvole +21.3° perc. +21° Assenti 7.4 SO max 7.7 Libeccio 58 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° Assenti 10.2 OSO max 9.2 Libeccio 53 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 7.8 OSO max 7.1 Libeccio 62 % 1019 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 0.7 NNE max 2.5 Grecale 82 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 5 ENE max 5.6 Grecale 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.