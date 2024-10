Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Eboli di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,9°C della notte e i 23,1°C attesi nel tardo mattino. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 77%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 23,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 4%. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 49%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente. Si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una temperatura che scenderà a 20,4°C alle 15:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%. Anche se non sono previste precipitazioni, il vento si manterrà leggero, con intensità che non supererà i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera. Non si prevedono piogge, e la serata si presenterà tranquilla, ideale per una passeggiata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Si prevede che la settimana proseguirà con un clima gradevole, senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo delle temperature piacevoli e della brezza leggera.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 6 E max 6.7 Levante 90 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 6.9 ENE max 7.5 Grecale 89 % 1017 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 6.1 ENE max 6.8 Grecale 83 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 2.3 SSO max 3.8 Libeccio 53 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 10.4 OSO max 7.4 Libeccio 51 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 7.7 OSO max 7.3 Libeccio 65 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 1.5 NE max 3.2 Grecale 86 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 4.1 E max 4.7 Levante 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:19

