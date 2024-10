Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Eboli di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 23,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 90% durante le ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità del 89%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche fino a 4,2 km/h. Non si prevederanno precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 22,8°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 63%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. Non si registreranno piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà sotto il 10%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 18°C verso le ore più tarde, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,4 mm. Il vento si manterrà leggero, con una velocità che varierà tra 2,5 km/h e 6,8 km/h.

La sera porterà un miglioramento temporaneo, con schiarite che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Le condizioni di cielo sereno si presenteranno verso la fine della giornata, ma non prima di aver registrato ulteriori piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare nel pomeriggio e in serata, quando le probabilità di pioggia aumenteranno. La situazione meteo potrebbe stabilizzarsi nei giorni successivi, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 7 % 4 ENE max 4.2 Grecale 89 % 1025 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16.9° Assenti 4.6 ENE max 4.8 Grecale 87 % 1024 hPa 6 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° Assenti 5.3 ENE max 5.8 Grecale 84 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 3 SSO max 2.2 Libeccio 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 7.3 OSO max 4.7 Libeccio 60 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 11 % 5.5 OSO max 5.5 Libeccio 72 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.17 mm 2.7 ENE max 3.1 Grecale 89 % 1023 hPa 21 cielo sereno +17.4° perc. +17.5° prob. 18 % 4.4 ENE max 4.4 Grecale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.