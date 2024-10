Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Eboli di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, portando a una mattinata con nubi sparse e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre in serata ci sarà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 14,7°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Eboli saranno caratterizzate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si manterrà attorno ai 20,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,8°C. La velocità del vento sarà di 21,3 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 40,6 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,75 mm.

Nella mattina, il meteo migliorerà leggermente, con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,7°C. La velocità del vento rimarrà simile, attorno ai 14,6 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 50%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà più coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,7°C. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 15,5°C. La velocità del vento diminuirà, portandosi a 3,3 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà al 17%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Le condizioni meteo di Sabato e Domenica promettono cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.2° perc. +20.8° 1.75 mm 21.3 SO max 40.6 Libeccio 96 % 1005 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 75 % 15.4 OSO max 28.7 Libeccio 84 % 1007 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 72 % 12.7 SO max 23.2 Libeccio 78 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 15.8 SO max 25.6 Libeccio 61 % 1010 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° prob. 1 % 17.6 OSO max 26.1 Libeccio 58 % 1010 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° prob. 1 % 15 OSO max 25 Libeccio 59 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° prob. 1 % 7.8 OSO max 15 Libeccio 74 % 1012 hPa 21 poche nuvole +15.5° perc. +15.1° prob. 2 % 3.3 SSO max 3.9 Libeccio 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:32

