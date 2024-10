Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Empoli si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 23,9°C nel primo pomeriggio, con un graduale abbassamento delle temperature verso la sera. La presenza di nuvole sarà significativa, specialmente nel pomeriggio e in serata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando intorno all’84% in serata.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 16°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da est. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo circa 22,8°C entro le ore centrali della giornata. Durante la mattina, si prevede una leggera presenza di nuvole sparse, con un’umidità che si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo: si prevede pioggia leggera intorno alle 13:00, con accumuli di circa 0,16 mm. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 23°C, ma la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta entro le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, creando un’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge sporadiche e temperature in calo. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con schiarite e un abbassamento dell’umidità. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.6 ENE max 4.3 Grecale 87 % 1027 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 4.9 ENE max 4.7 Grecale 86 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 5.4 ENE max 7.7 Grecale 82 % 1027 hPa 10 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° Assenti 5.2 ENE max 6.8 Grecale 65 % 1027 hPa 13 pioggia leggera +23.9° perc. +23.8° 0.16 mm 1.5 E max 2.8 Levante 56 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° prob. 59 % 2.9 SO max 2.9 Libeccio 67 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 60 % 2.7 ENE max 4 Grecale 76 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 16 % 4 NE max 4.5 Grecale 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:17

