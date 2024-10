Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Domenica 6 Ottobre a Empoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 12,1°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1014 hPa, garantendo stabilità alle condizioni meteo.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. Con l’arrivo del mattino, a partire dalle 06:00, si osserverà un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo coperto già dalle 07:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che si manterranno sui 17°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte del 99% di nuvolosità. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 76%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra i 4,3 km/h e i 9,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, e il vento sarà quasi assente, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo inizio di Ottobre.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11.4° Assenti 3.1 ENE max 3.2 Grecale 80 % 1013 hPa 4 poche nuvole +11.4° perc. +10.8° Assenti 2.8 E max 3 Levante 81 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.5° Assenti 3.6 E max 5 Levante 73 % 1014 hPa 10 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° Assenti 1.4 E max 3 Levante 64 % 1015 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 3 % 5.8 O max 9.7 Ponente 56 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 6 O max 11.8 Ponente 69 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 1.5 SO max 2.6 Libeccio 76 % 1014 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 1.8 ESE max 2.5 Scirocco 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.