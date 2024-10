Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e pioggia al mattino darà spazio a schiarite nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un cielo sereno. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 52,4 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con una copertura nuvolosa del 55%. I venti soffieranno da Sud Est a una velocità di circa 5,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità e alla comparsa di pioggia leggera. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le ore 08:00. La pioggia si intensificherà, con valori di precipitazione che toccheranno i 1,08 mm alle 09:00 e i 1,22 mm alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 21,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. A partire dalle 13:00, si prevede un netto calo della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre i venti, sebbene freschi, si attenueranno, con raffiche che potranno raggiungere i 43,9 km/h. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, fino a diventare assente nel tardo pomeriggio.

La sera si presenterà con un cielo completamente sereno e temperature che si manterranno sui 17°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1006 hPa, contribuendo a un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana con condizioni più stabili e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di cieli sereni e temperature più elevate, rendendo le attività all’aperto più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16.3° prob. 7 % 5.4 SE max 16.7 Scirocco 92 % 1005 hPa 4 poche nuvole +16.8° perc. +16.9° prob. 19 % 5 SE max 11.6 Scirocco 90 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.11 mm 11.7 SSO max 31.6 Libeccio 85 % 1002 hPa 10 pioggia moderata +19.9° perc. +20.1° 1.22 mm 17.7 SO max 36.4 Libeccio 83 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +21.1° perc. +21.2° 1.05 mm 26.9 O max 43.9 Ponente 74 % 1002 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° prob. 60 % 20.8 O max 47.3 Ponente 73 % 1003 hPa 19 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° prob. 6 % 18 O max 42.6 Ponente 76 % 1005 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.8° prob. 14 % 20 OSO max 42.7 Libeccio 78 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:36

