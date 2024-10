Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Enna si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,1°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 34% e il 72%. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,3°C. Infine, la sera si prevede serena, con temperature in calo fino a 14°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Enna godrà di un cielo prevalentemente sereno, con una temperatura di 13,2°C e una leggera brezza da nord. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 23%, garantendo una buona visibilità. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà parzialmente, raggiungendo un massimo di 89% di nuvolosità alle 01:00, per poi stabilizzarsi su valori più contenuti.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con temperature in aumento. Alle 09:00, la temperatura salirà a 18,3°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 21,1°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 40% e il 51%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,7 km/h e 4,4 km/h, favorendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,3°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà fino al 26%. I venti continueranno a essere deboli, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata di Martedì 29 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente favorevole. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 4.1 NNE max 4.5 Grecale 81 % 1024 hPa 5 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 4.2 NE max 4.5 Grecale 78 % 1024 hPa 8 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 4 E max 3.7 Levante 57 % 1025 hPa 11 nubi sparse +20.4° perc. +19.6° Assenti 3.7 SSO max 3.3 Libeccio 42 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.3° perc. +20.5° Assenti 3 SO max 5.7 Libeccio 40 % 1022 hPa 17 poche nuvole +16.6° perc. +15.9° Assenti 3.2 SSE max 5.6 Scirocco 60 % 1023 hPa 20 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 1.2 E max 1.5 Levante 69 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 1.7 NNO max 1.8 Maestrale 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:04

