Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. I dati meteorologici suggeriscono un inizio di giornata con temperature miti, che si manterranno relativamente stabili durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di precipitazioni, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 68%, con un’umidità che raggiungerà l’85%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di circa 1,6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma già a partire dalle ore successive, la situazione meteorologica cambierà. La temperatura salirà fino a 21,6°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 99%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Il pomeriggio porterà un aumento dell’intensità delle piogge, con pioggia moderata prevista tra le 13:00 e le 16:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 21,3°C alle 13:00 e scendendo fino a 18°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’82%. I venti, provenienti principalmente da Sud, si faranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 19,4 km/h.

In sera, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 90%. I venti saranno più leggeri, con velocità di circa 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Venerdì 18 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia e nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le necessarie precauzioni in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° prob. 12 % 2.2 SSO max 2.4 Libeccio 89 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 2.6 O max 3.2 Ponente 92 % 1020 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 4.4 SSO max 7.4 Libeccio 79 % 1020 hPa 10 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 7.4 SSO max 9.7 Libeccio 66 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +21.3° perc. +21.1° 0.14 mm 13.4 S max 13.2 Ostro 61 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +18° perc. +17.9° 1.01 mm 7.7 S max 14.1 Ostro 82 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 43 % 6.6 S max 11.7 Ostro 86 % 1017 hPa 22 pioggia moderata +16.1° perc. +16.1° 3.46 mm 3.6 SE max 6.9 Scirocco 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.