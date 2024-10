Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,6°C e i 21,3°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente nelle ore notturne. I venti saranno leggeri, con intensità variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord, con velocità di circa 1,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 61%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 96%, mentre i venti si faranno più sostenuti, con velocità che arriveranno fino a 6,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 39% entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 21,3°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che varierà tra 5,4 km/h e 8,7 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 12,6°C. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità continuerà a salire, arrivando fino all’89%. Non si prevedono precipitazioni, e le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare il comfort percepito. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° Assenti 4 N max 4.1 Tramontana 60 % 1022 hPa 5 cielo coperto +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.6 NNO max 3.1 Maestrale 60 % 1022 hPa 8 cielo coperto +17.5° perc. +16.6° Assenti 6.1 ENE max 7 Grecale 47 % 1023 hPa 11 cielo coperto +20.7° perc. +19.8° Assenti 5 SSE max 5.6 Scirocco 37 % 1022 hPa 14 cielo coperto +21° perc. +20.2° Assenti 8 SSO max 9.2 Libeccio 39 % 1021 hPa 17 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.5 ESE max 5.2 Scirocco 72 % 1022 hPa 20 cielo sereno +13.8° perc. +13.5° Assenti 3.1 ESE max 3.8 Scirocco 85 % 1024 hPa 23 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 4.7 NE max 4.9 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.