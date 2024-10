Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Enna si presentano con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,2°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, portando a un cielo coperto e a temperature in diminuzione.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, creando un’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da nord, mantenendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, stabilizzandosi attorno ai 22,2°C. Tuttavia, si noterà un incremento della copertura nuvolosa, che passerà dal 41% al 51%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una velocità che varierà tra i 5 e i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 97%. Le temperature scenderanno a 14°C, con un’umidità che salirà fino al 71%. La velocità del vento sarà ridotta, creando un’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Enna indicano un trend di temperature in calo, con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più fresco e umido, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un cambio di condizioni meteo, con un’attenzione particolare alle temperature e all’umidità che influenzeranno il comfort quotidiano.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.3° Assenti 3.3 NO max 3.6 Maestrale 66 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° Assenti 5.1 N max 4.9 Tramontana 62 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.6° perc. +16.5° Assenti 2.7 N max 3.5 Tramontana 43 % 1023 hPa 11 cielo sereno +21.4° perc. +20.4° Assenti 4.6 O max 7.2 Ponente 32 % 1022 hPa 14 nubi sparse +22.2° perc. +21.3° Assenti 6 NO max 11.7 Maestrale 32 % 1021 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +15.6° Assenti 2.9 NE max 4.6 Grecale 57 % 1022 hPa 20 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° Assenti 3.9 ENE max 3.7 Grecale 65 % 1022 hPa 23 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° Assenti 1.2 NNE max 2 Grecale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:03

