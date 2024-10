Previsioni Meteo Ercolano: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Ercolano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e si registreranno venti leggeri provenienti da sud-est.

Nella mattina, le condizioni di pioggia persisteranno, ma a partire dalle 09:00 si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, e i venti rimarranno leggeri, favorendo un clima più mite.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma le probabilità di pioggia saranno minime. La brezza leggera garantirà un certo comfort, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con venti leggeri che continueranno a spirare da nord-est. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata più tranquilla rispetto alla mattina.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ercolano nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un inizio di settimana con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile, mentre le probabilità di pioggia si ridurranno notevolmente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.14 mm 6.5 ENE max 8.7 Grecale 82 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.3° perc. +18.5° 2 mm 8.2 SE max 12 Scirocco 88 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18.6° perc. +18.7° 1.53 mm 7.4 S max 10.5 Ostro 82 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +21° prob. 55 % 5.3 E max 9 Levante 66 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° prob. 49 % 4.2 SSE max 10.1 Scirocco 57 % 1018 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 50 % 2.3 ENE max 10.2 Grecale 59 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° prob. 37 % 4 NNE max 11.1 Grecale 71 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 6 % 7.9 NE max 11.8 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:10

