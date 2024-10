Previsioni Meteo Ercolano: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ercolano di Giovedì 10 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo aumento delle probabilità di pioggia nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C e i 23,5°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 23,5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 20°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 91%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, che porterà a condizioni di cielo poco nuvoloso.

Durante la mattina, il clima continuerà a mantenersi fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con direzione sud-sud-est.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 23,5°C. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 64%, e le probabilità di pioggia rimarranno minime. Tuttavia, la situazione cambierà nel tardo pomeriggio, quando la nuvolosità aumenterà nuovamente.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un incremento delle probabilità di pioggia, con piogge leggere attese a partire dalle 20:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,29 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Ercolano nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con un graduale miglioramento atteso per Venerdì e Sabato. Tuttavia, Giovedì si presenterà come una giornata da affrontare con un ombrello a portata di mano, specialmente durante le ore serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20.2° prob. 12 % 12.2 SSE max 16 Scirocco 84 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +20.2° prob. 10 % 13 SSE max 16.5 Scirocco 85 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° prob. 10 % 14.8 SSE max 19 Scirocco 84 % 1009 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 5 % 14.9 SSE max 17.9 Scirocco 72 % 1010 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 14.4 S max 19.8 Ostro 63 % 1008 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +23° prob. 5 % 15.4 S max 21.3 Ostro 68 % 1007 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +22° prob. 6 % 14.5 SSE max 22.2 Scirocco 76 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.29 mm 12.1 SSO max 18.3 Libeccio 82 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:25

