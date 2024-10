Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Ercolano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un parziale miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +18,8°C, che scenderà leggermente fino a +18,2°C alle 03:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, oscillando tra il 14% e il 65%, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo un clima piuttosto umido.

Proseguendo nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 81% entro le 12:00. Le temperature saliranno fino a un massimo di +22,3°C. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 6,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest. L’umidità, sebbene alta, non porterà a fenomeni di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,7°C, con una leggera diminuzione rispetto al massimo della mattina. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 54%.

La sera vedrà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa scenderà al 31% entro le 23:00, offrendo un momento di tregua rispetto al cielo coperto del pomeriggio. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Ercolano indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima nuvoloso ma mite, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze di Ercolano senza il rischio di maltempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.5° perc. +18.3° Assenti 4.5 N max 4.9 Tramontana 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 5 N max 5.3 Tramontana 70 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.3° Assenti 5.9 NE max 6.9 Grecale 63 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 1.2 OSO max 3.7 Libeccio 52 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 4.8 OSO max 5.8 Libeccio 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 6.6 O max 7.3 Ponente 57 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 3 NNO max 4.2 Maestrale 60 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 3.7 NNO max 4.5 Maestrale 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

