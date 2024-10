Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite a Ercolano. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i 19°C e i 24°C, con una leggera presenza di nuvole sparse durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 60%, garantendo così un comfort climatico piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno tra il 46% e l’87%. La mattina porterà un miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23°C entro le ore centrali della giornata. La presenza di poche nuvole garantirà un’ottima visibilità e un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 24°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più gradevole. Le condizioni meteo si manterranno stabili, senza alcuna previsione di precipitazioni. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, ma senza variazioni significative delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ercolano nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, permettendo così di godere di un clima favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 3.3 NNO max 3.9 Maestrale 68 % 1019 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 1.8 NNE max 2.4 Grecale 68 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 2.8 NNE max 3.3 Grecale 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22.2° perc. +21.9° Assenti 1.3 SO max 2.3 Libeccio 55 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.8° perc. +23.6° Assenti 7.3 OSO max 4.9 Libeccio 53 % 1019 hPa 15 poche nuvole +23.3° perc. +23.2° Assenti 7.3 OSO max 5 Libeccio 56 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 3.4 OSO max 3.6 Libeccio 65 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 1.5 S max 2.9 Ostro 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.