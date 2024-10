Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Ercolano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un cielo che passerà da coperto a nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,5°C e 22,3°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 66%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,2 km/h nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello nel caso di improvvisi cambiamenti.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da nord-nord est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 68%, ma non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto già dalle ore 09:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 22,3°C. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 9,4 km/h. Non si prevedono piogge, ma il cielo grigio potrebbe influenzare l’umore di chi si trova all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse torneranno a far capolino, con temperature in calo fino a 19,5°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità rimarrà costante attorno al 66%, senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ercolano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.6 NNE max 3.4 Grecale 65 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 3.9 E max 4.5 Levante 69 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.9 NE max 4.2 Grecale 66 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 2.1 SO max 3 Libeccio 58 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 6.6 O max 6.4 Ponente 55 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 9.4 O max 10.2 Ponente 63 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 5 NNO max 5.9 Maestrale 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 1.9 N max 3.3 Tramontana 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.