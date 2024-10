Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ercolano di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a manifestarsi anche nella mattina, con un picco di intensità nelle ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata e venti leggeri che accompagneranno le precipitazioni.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Ercolano sperimenterà piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La velocità del vento sarà di circa 12,9 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, raggiungendo un valore di 3,88 mm entro l’1:00. Le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno sopra i 18°C.

Proseguendo nella mattina, le piogge si presenteranno in forma leggera, ma non mancheranno momenti di pioggia moderata, specialmente tra le 10:00 e le 12:00, quando si registreranno temperature comprese tra 18,1°C e 19,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 4,9 km/h e 8,2 km/h, con direzione variabile. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85-90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si prevede che le piogge si attenueranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,7°C, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore assestamento del meteo, con cieli coperti e assenza di piogge significative. Le temperature si manterranno attorno ai 18,8°C, con venti leggeri che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ercolano nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, quindi è consigliabile prepararsi a un clima variabile. Lunedì e Martedì potrebbero portare ulteriori schiarite, ma è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.4° perc. +19.7° 1.81 mm 12.9 SSO max 16.8 Libeccio 87 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.5° perc. +18.8° 1.43 mm 6.2 NNO max 7.1 Maestrale 90 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.33 mm 3.8 N max 5 Tramontana 86 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +19° perc. +19.1° 1.06 mm 4.9 NNO max 9.9 Maestrale 85 % 1013 hPa 12 forte pioggia +18.1° perc. +18.3° 4.27 mm 8.2 S max 12.1 Ostro 90 % 1013 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° prob. 73 % 2.1 NO max 3 Maestrale 77 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 69 % 5.3 NNE max 6.1 Grecale 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 19 % 4.9 NE max 5.6 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:12

