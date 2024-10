Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Erice indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 18,5°C. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità di brezza leggera. L’umidità si attesterà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’84%. La velocità del vento sarà di circa 9,5 km/h, con direzione sud. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno al 70-74%, e i venti si presenteranno deboli, con velocità che varieranno tra 4 e 8 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno piogge.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 16-17°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,29 mm entro le 18:00. L’umidità salirà ulteriormente, superando l’80%, e i venti rimarranno deboli.

Con l’arrivo della sera, le piogge leggere continueranno, accompagnate da un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’85%. I venti, sempre deboli, potrebbero rendere l’atmosfera un po’ più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza tra cieli nuvolosi e schiarite. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge, specialmente nel pomeriggio di Giovedì. Per chi ha in programma attività all’aperto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per evitare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 9 % 9.5 S max 12.4 Ostro 84 % 1026 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 9 % 9.5 SSE max 11.2 Scirocco 84 % 1026 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 8.6 SE max 10.6 Scirocco 79 % 1027 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 4.6 SSE max 8.2 Scirocco 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.3 OSO max 6.1 Libeccio 74 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.23 mm 4.5 S max 7.2 Ostro 81 % 1025 hPa 19 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.11 mm 4.3 S max 7.3 Ostro 85 % 1026 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 11 % 6.6 SE max 8.1 Scirocco 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:16

