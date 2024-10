Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, Erice si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,5°C e i 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 19,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento soffierà leggermente da sud, con velocità che varieranno tra i 5 e i 9 km/h. L’umidità sarà intorno al 61%, garantendo un clima piacevole per chi desidera godere della tranquillità notturna.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che inizieranno a salire rapidamente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 7%, e il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. L’umidità scenderà, portando a una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento graduale delle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, con una copertura che arriverà fino al 33%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 70%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,8°C. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 19,7 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Erice indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e piacevole, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con temperature gradevoli e una leggera instabilità atmosferica. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un Martedì all’insegna della tranquillità, mentre le nubi sparse della sera offriranno un’atmosfera suggestiva per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Erice

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 9 S max 11.3 Ostro 59 % 1018 hPa 5 poche nuvole +16.4° perc. +15.7° Assenti 5.7 SE max 6.8 Scirocco 61 % 1018 hPa 8 cielo sereno +19.1° perc. +18.5° Assenti 1.7 ESE max 3.1 Scirocco 53 % 1019 hPa 11 cielo sereno +21° perc. +20.5° Assenti 6.2 OSO max 6.6 Libeccio 51 % 1019 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 3.4 O max 5.1 Ponente 61 % 1018 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.4 SSO max 6.9 Libeccio 70 % 1018 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 10.4 S max 13.8 Ostro 71 % 1019 hPa 23 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 14.6 SSE max 19.7 Scirocco 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:27

