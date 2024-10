Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Erice indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti e i visitatori della città. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 64%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-sud est, con raffiche che potranno raggiungere i 32,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che si intensificheranno, portando a una temperatura massima di circa 19°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, arrivando al 98%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile. La velocità del vento si manterrà su valori simili, attorno ai 20 km/h, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Le piogge diventeranno moderate, con una copertura nuvolosa al 100%. Le raffiche di vento si attenueranno, ma il clima rimarrà umido e fresco, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 2,29 mm nel corso delle ore.

La sera porterà con sé un clima simile, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. Le piogge continueranno a cadere, mantenendo una copertura nuvolosa totale. La velocità del vento sarà più leggera, ma le condizioni di umidità rimarranno elevate, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con piogge e temperature fresche che caratterizzeranno il fine settimana. Gli abitanti e i turisti dovranno prepararsi a condizioni climatiche sfavorevoli, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le piogge e il freddo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.61 mm 17.4 S max 32.4 Ostro 83 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.65 mm 17.7 SSE max 32 Scirocco 85 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.82 mm 14.4 SSE max 29.1 Scirocco 81 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +19.4° perc. +19.3° 0.28 mm 18.3 S max 22.5 Ostro 71 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.83 mm 18.3 SSO max 24 Libeccio 75 % 1016 hPa 16 pioggia moderata +16.1° perc. +16° 2.29 mm 5.3 OSO max 10.7 Libeccio 84 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.19 mm 7.5 O max 7.8 Ponente 87 % 1015 hPa 22 pioggia moderata +15° perc. +14.8° 1.2 mm 10.8 ONO max 11.3 Maestrale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:23

