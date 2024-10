Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Erice di Venerdì 25 Ottobre evidenziano un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, con un cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 18°C, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da Sud-Est.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 15,2°C e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una brezza leggera che accompagnerà la notte.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà leggermente, portando a momenti di sereno. Le temperature saliranno fino a 17,2°C intorno alle 09:00, con una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, già a partire da metà mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo nuovamente coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,1°C verso le 17:00. L’umidità si manterrà attorno al 78%, e le probabilità di pioggia rimarranno basse, con assenza di precipitazioni significative. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, mantenendo una brezza leggera.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, e non si prevedono variazioni significative nelle condizioni del vento. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori a causa dell’umidità e della copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni meteo per Erice nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno stabili e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche schiarita, ma le condizioni generali rimarranno fresche e umide. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature fresche e l’umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° Assenti 8.9 SSE max 11.7 Scirocco 86 % 1024 hPa 4 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° Assenti 10 SSE max 13.7 Scirocco 85 % 1023 hPa 7 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 11.5 SSE max 17.1 Scirocco 82 % 1023 hPa 10 poche nuvole +17.8° perc. +17.6° Assenti 14 SSE max 17.7 Scirocco 72 % 1023 hPa 13 cielo coperto +18° perc. +17.6° prob. 5 % 13.2 S max 17 Ostro 70 % 1022 hPa 16 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 9.8 SSE max 14 Scirocco 75 % 1021 hPa 19 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 10 SE max 13.4 Scirocco 79 % 1022 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 11.6 SSE max 16.2 Scirocco 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:15

