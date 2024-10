Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 21°C. Il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da sud-ovest, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte di Domenica, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggireranno attorno ai 15°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 11,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno all’85%, e il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 5,2 km/h e 14,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e le temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La brezza si farà sentire con intensità variabile, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 6 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, superando l’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una leggera stabilizzazione delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 11.8 SO max 20.3 Libeccio 74 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 10.5 SO max 15 Libeccio 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° Assenti 8 SO max 11.7 Libeccio 82 % 1018 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 8.5 O max 11.8 Ponente 63 % 1019 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° Assenti 11.6 O max 14.7 Ponente 56 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 12.3 OSO max 20.3 Libeccio 66 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 9.9 SO max 13.2 Libeccio 81 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 6.1 SO max 6.9 Libeccio 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.