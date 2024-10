Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata e leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, dando spazio a schiarite nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Faenza subirà un’intensa attività piovosa, con pioggia moderata che porterà a un accumulo di 1,46mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Man mano che si avvicinerà l’alba, la pioggia diventerà più leggera, continuando fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il tempo resterà nuvoloso con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 18,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 99%, e l’umidità si manterrà sopra il 86%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 5,9 km/h e i 18,8 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 19,4°C alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C nel tardo pomeriggio. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi intorno all’80%. I venti saranno più leggeri, con intensità che varieranno da 6,4 km/h a 17,5 km/h.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portandosi al 42%. L’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata. Dopo una notte e una mattina piovosa, il pomeriggio e la sera offriranno condizioni più favorevoli, con schiarite e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo Faenza un luogo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.6° perc. +15.7° 1.46 mm 8.4 NNE max 21.2 Grecale 97 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.6 mm 10.1 N max 24 Tramontana 98 % 1020 hPa 6 pioggia leggera +16.3° perc. +16.6° 0.71 mm 2.1 NNE max 18.3 Grecale 97 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.2 mm 10.5 ENE max 26.4 Grecale 93 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 59 % 18.3 ENE max 28.8 Grecale 83 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 10 % 12.8 ENE max 21 Grecale 83 % 1025 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° prob. 2 % 5.3 NE max 6.6 Grecale 91 % 1026 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.8° Assenti 3.3 N max 3.9 Tramontana 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:15

