Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

Le condizioni meteo di Faenza per Lunedì 14 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16,3°C della notte e i 20,8°C nel corso della mattina, per poi scendere leggermente nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud-Ovest, con intensità che non supererà i 7,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche variazione. Si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo poco nuvoloso. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 63%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La sensazione di calore sarà mitigata dalla brezza leggera, ma l’umidità continuerà a essere un fattore predominante, mantenendosi attorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni rimarranno stabili fino alla sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 99%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, e il vento continuerà a essere debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza indicano un Lunedì 14 Ottobre caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con un possibile leggero miglioramento verso la metà della settimana, quando le nuvole potrebbero diradarsi e le temperature potrebbero aumentare leggermente. Tuttavia, l’umidità rimarrà un fattore costante, influenzando la percezione del clima.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 7.3 SO max 8.8 Libeccio 78 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 6.7 OSO max 6.9 Libeccio 80 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 5.7 SSO max 5.8 Libeccio 83 % 1019 hPa 9 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 4.2 NNO max 3.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 7.4 NNE max 5 Grecale 63 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 1.7 NNE max 2.9 Grecale 68 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 4.4 ESE max 5.4 Scirocco 80 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 4.9 S max 5.9 Ostro 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:25

