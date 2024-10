Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Faenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti, che si manterranno su valori relativamente stabili durante il giorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, che potrebbero risultare moderate in alcune fasce orarie. La velocità del vento sarà un altro aspetto da considerare, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 3 km/h. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature saliranno fino a 20,2°C intorno alle 09:00, mentre il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. A partire dalle 10:00, le temperature toccheranno un massimo di 23,2°C, prima di iniziare a scendere nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. A partire dalle 13:00, si registreranno piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,35 mm entro le 15:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre il vento potrà raggiungere velocità di 28,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a interessare Faenza. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, mentre il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e la copertura nuvolosa sarà completa.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno miti ma con un aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 3 OSO max 3.9 Libeccio 88 % 1015 hPa 3 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 2.9 S max 3.1 Ostro 90 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 7.8 SE max 9.3 Scirocco 88 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° prob. 3 % 10 ESE max 15.8 Scirocco 70 % 1010 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 22 % 12.8 SSE max 21.6 Scirocco 73 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 1.35 mm 14.3 SSE max 28.8 Scirocco 91 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.11 mm 20.9 SSO max 48.1 Libeccio 83 % 1005 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° prob. 62 % 15.6 SO max 34.1 Libeccio 78 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:35

