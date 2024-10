Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Faenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di nubi sparse e occasionali piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 21°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 90% in serata. I venti saranno prevalentemente deboli, con una velocità che non supererà i 7,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 3,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

La mattina si aprirà con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a 20,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 77%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da Nord-Nord Est. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un picco di 21°C. L’umidità aumenterà fino al 76%, e i venti si manterranno moderati, provenienti principalmente da Nord. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,18 mm.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il ritorno a condizioni di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 16,6°C entro la mezzanotte, con un’umidità che si attesterà intorno al 91%. I venti si faranno più evidenti, raggiungendo velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza indicano una giornata che inizierà con condizioni tranquille, ma che vedrà l’arrivo di piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un inizio di settimana più sereno e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +16° prob. 29 % 3.1 O max 3.8 Ponente 92 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° Assenti 4.3 O max 4.5 Ponente 93 % 1021 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 4.3 O max 4.6 Ponente 93 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 4.1 NNO max 3.5 Maestrale 83 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 7.5 NNE max 4.9 Grecale 77 % 1023 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° prob. 18 % 4.5 N max 5.5 Tramontana 79 % 1023 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 18 % 0.4 NO max 3.2 Maestrale 87 % 1025 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +17.1° Assenti 6 SO max 6 Libeccio 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:05

