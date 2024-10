Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Faenza si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima raggiungerà i 20,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. I venti saranno leggeri, prevalentemente da ovest, con intensità che non supererà i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 67% e l’88%.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da 15,1°C a mezzanotte fino a 14°C nelle prime ore del mattino. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà già un aumento a 16,9°C, e alle 10:00 si raggiungerà 19,1°C. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà il comfort climatico, grazie alla mancanza di nuvole e alla leggera ventilazione.

Il pomeriggio si preannuncia come il momento più caldo della giornata, con il picco di temperatura che si verificherà intorno alle 13:00 con 20,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà completamente sereno, favorendo attività all’aperto. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino a sera, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi sopra i 15°C.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, ma il cielo sereno garantirà una visibilità ottimale. Alle 21:00, si registrerà una temperatura di 15,4°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’87%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima mite e piacevole, ideale per sfruttare al meglio le ultime giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.8° Assenti 6.6 OSO max 6.7 Libeccio 91 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +14.2° Assenti 6.3 O max 6.7 Ponente 91 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.2° perc. +15.2° Assenti 5.6 OSO max 6.8 Libeccio 89 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 5.8 NO max 5.9 Maestrale 74 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 5.4 NNO max 4.8 Maestrale 67 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17.5° Assenti 2 NO max 2.2 Maestrale 79 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 5.5 SO max 5.4 Libeccio 86 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 6.3 OSO max 6.3 Libeccio 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:00

