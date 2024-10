Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina il tempo si presenterà nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 12-14°C. Nel pomeriggio, le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera si chiuderà con cieli ancora coperti e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Faenza sperimenterà piogge moderate con una temperatura di 11,4°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di 32 km/h da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 50,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 1,05 mm. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, le piogge diventeranno più leggere, mantenendo però una temperatura simile.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 12°C e 14,7°C. La velocità del vento diminuirà, passando a 3-10 km/h, e la probabilità di pioggia sarà contenuta. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 80-90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13°C. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno all’83%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno tra 8 e 12 km/h.

La sera porterà con sé cieli nuvolosi e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e non si prevedono piogge. L’umidità continuerà a essere alta, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di instabilità, si attenderanno schiarite e un aumento delle temperature, con un ritorno a condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +11.4° perc. +11.1° 1.05 mm 32 NO max 50.6 Maestrale 93 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +11.6° perc. +11.2° 0.41 mm 18.8 NO max 34 Maestrale 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 77 % 3 OSO max 10.3 Libeccio 89 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 22 % 6.7 NNO max 9.3 Maestrale 82 % 1008 hPa 12 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 21 % 11.8 N max 13 Tramontana 78 % 1009 hPa 15 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 31 % 10 NNO max 14.7 Maestrale 83 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.7° perc. +12.4° prob. 31 % 7 NO max 12.2 Maestrale 89 % 1011 hPa 21 cielo coperto +12.3° perc. +12° prob. 23 % 6.6 ONO max 10.5 Maestrale 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.