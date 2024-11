Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il tempo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 19,1 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Questo clima favorevole continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la temperatura salirà fino a 19,5°C alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 39%. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 19 km/h, con direzione sempre da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, toccando il 67% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse e poi a cielo coperto. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,5°C alle 12:00, per poi scendere a 18,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88% e la velocità del vento si manterrà attorno ai 16 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 87%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 23 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’88% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 87%. Le temperature scenderanno a circa 16°C, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento sarà di 15,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con nubi sparse. Le temperature si alzeranno fino a 19,1°C alle 11:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 47%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,4 km/h alle 11:00. L’umidità scenderà gradualmente, toccando il 66%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 25 km/h e 27 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%.

Nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature scenderanno a circa 16,6°C alle 21:00, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’85% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento sarà di 24,2 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 38,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 18,7°C alle 11:00, con una copertura nuvolosa che toccherà il 66%. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 22 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, toccando il 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 18 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a circa 16,1°C alle 20:00, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 18,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Fasano si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente sereno che si trasformerà in un Sabato nuvoloso e ventoso. La Domenica porterà un cielo coperto e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, in particolare il vento sostenuto e l’aumento della copertura nuvolosa. Sarà opportuno pianificare le proprie uscite tenendo conto delle previsioni, per godere al meglio di questo weekend.

