Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Fasano di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, la brezza sarà presente, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 20,6°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con un’umidità che potrebbe aumentare fino all’86%. Anche la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 18,4°C entro le ore 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fasano indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di leggere variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze di Fasano.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 69 % 14.6 SE max 28.5 Scirocco 90 % 1026 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 18 % 16.6 ESE max 30.1 Scirocco 83 % 1026 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 18 % 13.5 ESE max 25.7 Scirocco 81 % 1027 hPa 9 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° prob. 15 % 15.9 SE max 23 Scirocco 72 % 1028 hPa 12 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 18 % 14.9 SE max 19.1 Scirocco 74 % 1027 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 15 % 13.4 ESE max 17.6 Scirocco 77 % 1026 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +19.2° prob. 17 % 10.9 SE max 15.7 Scirocco 88 % 1027 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.8° prob. 9 % 7.7 SSE max 9.4 Scirocco 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:57

