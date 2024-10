Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Fasano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 20,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, portando a un abbassamento delle temperature. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 17°C.

Nel dettaglio, durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19,4°C entro le 09:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,9°C alle 13:00 e scendendo ulteriormente a 17,8°C entro le 16:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 19,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27,9 km/h.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Fasano indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle temperature autunnali, mentre chi cerca il sole dovrà attendere qualche giorno in più.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° Assenti 16.5 NO max 24.5 Maestrale 92 % 1024 hPa 5 nubi sparse +16.2° perc. +16.3° Assenti 15.4 NO max 23.7 Maestrale 91 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 19.3 NNO max 24.1 Maestrale 79 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 19.5 NNO max 22.5 Maestrale 71 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 19.8 NNO max 24.4 Maestrale 75 % 1023 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 18.4 NNO max 29.1 Maestrale 91 % 1023 hPa 20 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° Assenti 17.6 NNO max 28.5 Maestrale 91 % 1023 hPa 23 cielo coperto +17° perc. +17.2° Assenti 17 NNO max 26.2 Maestrale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:46

