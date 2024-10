Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 9 Ottobre a Fasano si preannuncia un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto umido e piovoso, che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La giornata si concluderà con un aumento della nuvolosità, ma senza particolari fenomeni di pioggia.

Nella notte, Fasano sperimenterà condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 23,2 km/h da Sud, creando una brezza tesa. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno leggere piogge.

Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a migliorare. Alle 07:00, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,8°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, ma la probabilità di pioggia scenderà drasticamente. A partire dalle 09:00, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno i 24,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, favorendo una piacevole sensazione di calore.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 50%, rendendo il clima molto confortevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 20,6°C alle 20:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con un clima più stabile e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si preannunciano giorni soleggiati, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.18 mm 23.2 S max 35.9 Ostro 86 % 1012 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 81 % 13.5 SSO max 25.2 Libeccio 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° prob. 5 % 19.2 SO max 28.3 Libeccio 65 % 1012 hPa 10 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° prob. 3 % 6.5 OSO max 14.9 Libeccio 51 % 1012 hPa 13 poche nuvole +25.4° perc. +25.3° Assenti 9 SSE max 18.5 Scirocco 50 % 1011 hPa 16 poche nuvole +23° perc. +23° Assenti 15.6 SSE max 27.7 Scirocco 62 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 16.4 S max 29.5 Ostro 75 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° prob. 1 % 12.5 S max 21.6 Ostro 80 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:15

