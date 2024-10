Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,3°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, che si intensificheranno nella serata.

Durante la notte, Favara si presenterà con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La mattina inizierà con nubi sparse, con una temperatura che salirà rapidamente fino a 26,3°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 99%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 23°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,84 mm. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a un clima fresco.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con piogge che continueranno a manifestarsi. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’87%. Le condizioni di pioggia leggera si protrarranno fino a tarda notte, con accumuli totali che potrebbero superare i 1 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un aumento delle temperature e condizioni di pioggia che si alterneranno a momenti di sereno. Domani si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nubi potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni successivi, mantenendo un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli per attività all’aperto nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.5° perc. +19.9° Assenti 7.3 E max 8 Levante 89 % 1011 hPa 4 nubi sparse +19.1° perc. +19.4° Assenti 8.7 ENE max 9.8 Grecale 90 % 1010 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +22° prob. 12 % 11.3 E max 18.1 Levante 77 % 1010 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +26.1° prob. 4 % 22.1 SE max 30.7 Scirocco 59 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 24.4 SSE max 30.8 Scirocco 64 % 1007 hPa 16 cielo coperto +23.8° perc. +24.3° Assenti 11.8 SSE max 17.5 Scirocco 79 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +22.7° perc. +23.3° 0.12 mm 2.5 SE max 4.8 Scirocco 87 % 1008 hPa 22 cielo coperto +22° perc. +22.4° prob. 69 % 8.1 NO max 9.5 Maestrale 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:41

