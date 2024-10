Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Favara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,3°C e +21,3°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo il 90% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai +17°C. La mattina seguirà con condizioni simili, con nuvolosità che raggiungerà il 100% e temperature che saliranno fino a +21,3°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai +20°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 6 km/h e 9 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +16°C. L’umidità aumenterà, ma le condizioni rimarranno piacevoli, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si presenterà variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare moderato, rendendo le condizioni meteorologiche favorevoli per le attività quotidiane.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 2.9 NE max 3.2 Grecale 71 % 1022 hPa 5 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 4.4 ENE max 4.1 Grecale 68 % 1022 hPa 8 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 4.9 ESE max 7.4 Scirocco 54 % 1022 hPa 11 cielo coperto +21.3° perc. +20.8° Assenti 7.2 S max 5.7 Ostro 54 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 6.4 SO max 4.9 Libeccio 61 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.4 SSO max 5.9 Libeccio 75 % 1022 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +17.3° Assenti 6.1 E max 6.4 Levante 86 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.3° perc. +16.4° Assenti 5.9 E max 6.5 Levante 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:05

