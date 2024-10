Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Favara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 81%.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, intorno al 73%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un incremento delle temperature, che passeranno da 18,6°C a 24,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 100%, e il vento soffierà da sud-sudovest con intensità moderata. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, raggiungendo il 51%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre la velocità del vento rimarrà costante, con valori intorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 19°C. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, intorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare da est-sudest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Favara indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere in considerazione l’elevata umidità, che potrebbe rendere la percezione del freddo più intensa nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 5 E max 5.4 Levante 74 % 1020 hPa 5 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.6 ENE max 4.8 Grecale 72 % 1020 hPa 8 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 3.7 S max 5 Ostro 58 % 1021 hPa 11 cielo coperto +24.2° perc. +24° Assenti 12 SSO max 10.8 Libeccio 51 % 1020 hPa 14 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° Assenti 11.6 S max 11.4 Ostro 54 % 1019 hPa 17 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° Assenti 5.4 S max 7.7 Ostro 74 % 1020 hPa 20 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 5.2 ESE max 5.8 Scirocco 81 % 1020 hPa 23 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 5.7 ESE max 6.3 Scirocco 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:23

