Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Favara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nelle ore successive. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 18°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’84%.

Nel corso della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, con temperature che saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,9 km/h e i 9,9 km/h, con direzione prevalentemente sud-est. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 54%.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore aumento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con nubi sparse che potrebbero aumentare leggermente in intensità. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 16%. Anche la velocità del vento si manterrà moderata, rendendo il clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 86%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole per eventuali passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Favara indicano un clima stabile e temperato, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce una continuazione di condizioni favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, poiché le temperature potrebbero subire variazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 8 SSE max 9.4 Scirocco 86 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° Assenti 6.7 ENE max 7.8 Grecale 88 % 1026 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° prob. 7 % 4.2 NNE max 5.3 Grecale 79 % 1028 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° prob. 5 % 5 SSE max 5.1 Scirocco 59 % 1027 hPa 13 poche nuvole +23.1° perc. +23° Assenti 12.9 SSO max 9.6 Libeccio 58 % 1026 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 19 % 7.4 SO max 8.1 Libeccio 75 % 1026 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +19.1° prob. 13 % 3.2 ESE max 4.2 Scirocco 85 % 1027 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.6° Assenti 3.9 ESE max 4.5 Scirocco 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:14

