Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Favara di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si alterneranno tra moderate e forti, accompagnate da venti sostenuti. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità e del vento.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno già critiche, con pioggia moderata che continuerà a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,9°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 30,1 km/h, e la copertura nuvolosa sarà al 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 2,92 mm.

Nella mattina, il maltempo non accennerà a diminuire. Si prevedono forti piogge con temperature che scenderanno a circa +17,8°C. La velocità del vento varierà tra 14,6 km/h e 24,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 7 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19,1°C, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dall’umidità e dal vento che potrà raggiungere i 26,6 km/h. Le piogge, sebbene possano attenuarsi leggermente, rimarranno presenti, con accumuli di circa 1,4 mm.

La sera porterà un lieve miglioramento, ma le piogge non cesseranno del tutto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai +16,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,2 km/h, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le precipitazioni continueranno, sebbene con intensità ridotta, accumulando circa 1,02 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno sotto la media stagionale. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni meteorologiche avverse, con particolare attenzione ai fenomeni di pioggia e vento.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.9° perc. +19° 1.45 mm 20.8 SE max 35.6 Scirocco 85 % 1014 hPa 4 pioggia moderata +18.9° perc. +19.1° 2.78 mm 33.2 SE max 48.8 Scirocco 87 % 1011 hPa 7 forte pioggia +17.8° perc. +18° 7.75 mm 14.6 SSO max 25.4 Libeccio 92 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.78 mm 6 ESE max 10.4 Scirocco 79 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.34 mm 17 O max 18.6 Ponente 73 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +18.2° perc. +18.1° 1.09 mm 22.6 ONO max 31.3 Maestrale 79 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +16.9° perc. +16.9° 1.02 mm 15.2 ONO max 19.8 Maestrale 86 % 1012 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 53 % 12 ONO max 15.3 Maestrale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:19

