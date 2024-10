Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse che non influenzeranno il comfort climatico. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 50%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa che non comprometterà la visibilità. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +14.9° Assenti 9.3 NO max 11.2 Maestrale 68 % 1014 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 9 NO max 11.4 Maestrale 74 % 1014 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 8.4 NO max 15 Maestrale 67 % 1015 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 14.1 O max 15.8 Ponente 52 % 1015 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 20.5 O max 21.8 Ponente 51 % 1014 hPa 16 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 18.2 O max 24.8 Ponente 58 % 1014 hPa 19 cielo sereno +18.1° perc. +17.7° Assenti 8.4 NO max 10.9 Maestrale 68 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 4.7 N max 5.7 Tramontana 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:36

