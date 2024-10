Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 21,2°C, con una leggera diminuzione fino a 18,9°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,5 km/h.

Nella mattina, Favara vedrà un incremento della temperatura, che arriverà a toccare i 24,3°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà prevalentemente coperto fino alle ore 11:00, per poi passare a condizioni di nubi sparse. La probabilità di pioggia sarà bassa, con solo un accenno di pioggia leggera nelle prime ore del giorno. L’umidità si manterrà attorno al 39%, favorendo una sensazione di benessere climatico.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23,8°C, con un cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità che potrà raggiungere i 22 km/h. L’intensità del vento sarà moderata, contribuendo a mantenere l’aria fresca e piacevole. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma senza compromettere il comfort.

La sera porterà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,5°C a mezzanotte. La calma del vento, che si attesterà intorno ai 9 km/h, favorirà una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre all’insegna della variabilità, con temperature gradevoli e una progressiva schiarita nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 24°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° prob. 15 % 13.7 ONO max 17.4 Maestrale 87 % 1009 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° prob. 17 % 14.8 ONO max 18.5 Maestrale 81 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +20.2° perc. +20.1° 0.12 mm 15.5 NO max 18.7 Maestrale 71 % 1010 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.2° Assenti 17.6 NO max 20.3 Maestrale 44 % 1011 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.2° Assenti 20 ONO max 22.3 Maestrale 39 % 1010 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 19.1 NO max 26.9 Maestrale 50 % 1010 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 12.9 NO max 17.7 Maestrale 63 % 1013 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 6.5 N max 8 Tramontana 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:39

